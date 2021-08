பரபர திருப்பம்.. திருவான்மியூர் குப்பைத்தொட்டியில் மனித எலும்புக்கூடு.. விசாரணையில் சுவாரஸ்ய தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அடையாறு சாஸ்திரி நகர் பகுதியில் குப்பைத் தொட்டியில் எலும்புக்கூடு இருந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியிருந்த நிலையில், அது மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி ஒருவருக்குச் சொந்தமானது என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை திருவான்மியூர் சாஸ்திரி நகர்ப் பகுதியில் குப்பைத் தொட்டி ஒன்று உள்ளது. அப்பகுதியில் கொட்டப்படும் குப்பைகளைச் சென்னை மாநகராட்சி தனியார் நிறுவனத்தின் தூய்மை பணி ஒப்பந்த ஊழியர் ஜாபர்கான்பேட்டையைச் சேர்ந்த தங்கம் பழனி காலையில் வந்து அள்ளிச் செல்வது வழக்கம்.

அப்படிக் கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி காலையும் வழக்கம் போல் குப்பைகளை அகற்றி, சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஊழியர் ஈடுபட்டிருந்தார்.

அமெரிக்க விமானத்தில்.. நடுவானில் ஆப்கான் பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தையின் பெயர் 'ரீச்'

English summary

skeleton found in Adayar garbage is used for medical studies, says Police. They also said it belongs to a medical college student.