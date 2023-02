ஈரோடு கிழக்கில் 1000 ஓட்டு கூட வாங்க முடியாத ஓபிஎஸ்.. வாக்கு வங்கி இல்லாத பாஜக.. பொங்கலூர் மணிகண்டன்

1000 ஓட்டுகள் கூட வாங்க முடியாத ஓபிஎஸ் எங்களுடன் சேர வாக்கு வங்கியே இல்லாத பாஜக சொல்வதை கேட்க முடியுமா- பொங்கலூர் மணிகண்டன்

சென்னை: 1000 ஓட்டுகள் கூட தேறாத ஓபிஎஸ் எங்களுடன் சேர வேண்டும் என்பதற்காக வாக்கு வங்கி இல்லாத பாஜக சொன்னதை எல்லாம் கேட்க வேண்டுமா என பொங்கலூர் மணிகண்டன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக இடையீட்டு மனுவை எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்தார். இந்த நிலையில் நேற்று முன் தினம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வெளியாவதற்கு முன்பு எடப்பாடி பழனிசாமியையும் ஓபிஎஸ்ஸையும் மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ரவி உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இந்த நிலையில் சி.டி. ரவி கூறுகையில் 1972 ஆம் ஆண்டு அதிமுக உருவான போது எம்ஜிஆர் திமுகவை தீயசக்தி என அழைத்தார். அவரது கருத்து 2023 ஆம் ஆண்டும் மாறவில்லை. தான் உயிருடன் இருந்த வரை அம்மாவும் திமுகவை தீயசக்தி என அழைத்தார்.

