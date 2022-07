ஆளுநர் அரசியலை புகுத்துவதா?..காமராஜர் பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணித்த பொன்முடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பல்கலைக்கழகங்கள், மாணவர்களிடையே ஆளுநர் அரசியலை புகுத்துவதாக சந்தேகம் உள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார். மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவினை புறக்கணிப்பதாக தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவித்துள்ளார்.

பாஜகவுக்கு பிரச்சாரம் செய்பவர் போல் ஆளுநர் இருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள பொன்முடி,மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா தொடர்பாக என்னிடம் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பொன்முடி, பட்டமளிப்பு விழாவில் கல்வியாளர்களை சிறப்பு விருந்தினராக அழைப்பது தான் நடைமுறை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

நைசாக “காதில்” சொன்ன ஸ்டாலின்! வெடித்து “சிரித்த” பொன்முடி - என்னவா இருக்கும்? நீங்களே பாருங்க!

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has said that there is a suspicion that the governor is inculcating politics among the students in the universities. Higher Education Minister Ponmudi has announced that he will boycott the graduation ceremony at Madurai Kamaraj University.