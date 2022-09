ஓசி பயணம்.. விளையாட்டாக பேசியதை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம்.. அந்த கேள்வியை விடுப்பா! -அமைச்சர் பொன்முடி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஓசி பயணம் தொடர்பாக தாம் விளையாட்டாக பேசியதை பெரிது படுத்த வேண்டாம் என உயர்க்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

நகரப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கும் சலுகையை முதல்வர் வழங்கியுள்ள நிலையில், அமைச்சர் பொன்முடி அதனை ஓசி பயணம் எனக் குறிப்பிட்டார்.

இது எதிர்க்கட்சியினர் மத்தியில் கடும் கண்டனத்தை பெற்றதோடு சமூக வலைதளங்களிலும் அமைச்சர் பொன்முடி மீது விமர்சனங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has said that he should not exaggerate what he said as a joke regarding the womens free ride in town bus