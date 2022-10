ஹலோ மிஸ்டர்.. நீங்க தேசிய கட்சியின் தலைவர் வேற! அண்ணாமலைக்கு கிளாஸ் எடுத்த பூவுலகின் நண்பர்கள்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், காற்று மாசு என்பதை கணக்கில் கொள்ளாமல் நிறைய பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். பட்டாசு வெடிப்பது நமது கலாச்சாரம் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணாமலையின் இந்த கருத்துக்கு 'பூவுலகின் நண்பர்கள்' குழு தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது.

பட்டாசு வெடிப்பதால் காற்று மாசு எந்த அளவுக்கு ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து அக்குழுவினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

தீபாவளி மகிழ்ச்சிக்கான கருவி! போட்டி, பொறாமை, பகைமை, வெறுப்பு விலக வேண்டும்! பாமக வாழ்த்து!

