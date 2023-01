அந்த 1 வார்த்தை.. எடப்பாடியே எதிர்பார்க்கல.. பாக்யராஜ் "மனசு கரையுதா".. எகிறியடிக்க ரெடியான ஓபிஎஸ்

டைரக்டர் பாக்யராஜை வேட்பாளராக நிறுத்த ஓபிஎஸ் டீம் தொடர்ந்து முயன்று வருகிறதாம்

சென்னை: நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில், யாரை வேட்பாளராக நிறுத்துவது என்ற குழப்பம் ஓபிஎஸ் டீமில் அதிகரித்து வரும்நிலையில், பாக்யராஜ் பெயர் தொடர்ந்து அடிபட்டு வருகிறது.. இதையடுத்து பாக்யராஜ் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு கொங்கு ஈரோட்டில் வலம்வருகிறது.

ஓபிஸ்ஸை பொறுத்தவரை, நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில் ஆரம்பத்தில் ஆர்வம் காட்டாமலேயே இருந்தார்.. ஆனால், தற்போது வேறு வழியில்லாமல் போட்டியிட நேர்ந்துள்ளது. ஆனால், கொங்கு பகுதியில் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அவ்வளவாக செல்வாக்கு இல்லை.

இதனால் 2 விதமான குழப்பங்களுக்கு ஆளாகி உள்ளார்.. எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரை, கிட்டத்தட்ட 12 சதவீதம் மட்டுமே இந்த தொகுதியில் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளார்..

English summary

Popular Director Bhagyaraj to contest in the Erode East by election and Who is the candidate for OPS team