4 அமைச்சர்களின் துறை மாற்றம்.. 3 பேரின் இலாகா உதயநிதிக்கு.. அமைச்சரவையில் நடக்கப்போவது இதானா? பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படுவதோடு, அமைச்சரவையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன என்பது பற்றி அறிவாலய வட்டாரத்தில் பரபர தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன. 4 அமைச்சர்களின் இலாகாக்கள் மாற்றப்பட இருப்பதாகவும், 3 பேரின் இலாகாக்கள் உதயநிதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி எம்.எல்.ஏ உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்க முடிவு செய்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். வரும் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி அமைச்சராக உதயநிதி பொறுப்பேற்க தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்காக 3 அமைச்சர்களின் இலாகாக்கள் வாங்கப்பட்டு அவருக்கு அளிக்கப்பட இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஓபிஎஸ் ஹாப்பி.. பார்த்ததும் கிட்ட வந்த நட்டா! பக்கத்துல யாரு பார்த்தீங்களா? அந்த ரியாக்சன் இருக்கே

English summary

DMK sources says about What are the portfolios will be given to Udhayanidhi Stalin and what changes are going to be made in the cabinet. It is said that the portfolios of 4 ministers are to be changed and the portfolios of 3 are to be handed over to Udhayanidhi.