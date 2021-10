தெலுங்கு திரையுலகில் பிராந்திய எண்ணம்?..தெலுங்கராக பிறக்காதது என் குற்றமா?.. பிரகாஷ் ராஜ் ஆதங்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தெலுங்கு திரையுலகில் பிராந்திய எண்ணம் இருக்கிறது இப்போது தெரிகிறது. தெலுங்கராக பிறக்காதது என் குற்றமா என நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் தொடங்கிய போது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட திரைத் துறையினரை உறுப்பினர்களாக கொண்டிருந்தது. திரைப்படத் துறை தொடர்புடைய பிரச்சினைகளுக்கும் சமூக பிரச்சினைகளுக்கும் குரல் கொடுத்து வந்தது.

சீமானுக்கு வேல்முருகன் அட்வைஸ்: ராஜீவ் கொலை வழக்கில் 7 தமிழர் விடுதலைக்கு உபத்திரம் செய்யாதீங்க!

இந்த நிலையில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்திலிருந்து தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய திரைத் துறையினர் பிரிந்து தனித்தனியே சங்கங்களை அமைத்து கொண்டனர். தற்போது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் என்ற பெயருடன் தமிழ் நடிகர்கள், நடிகைகள் மட்டுமே உறுப்பினராக உள்ளனர்.

English summary

Actor Prakash Raj says that he is not being a telugu man is not his fault.