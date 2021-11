கலப்புத் திருமணம் செய்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை - வெளியானது அரசாணை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கலப்புத் திருமணம் செய்தவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்து வாடும் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளில் முதல் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் எனவும் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை அளிப்பதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது. அந்த உத்தரவின்படி, 1970 முதல் நடைமுறையில் உள்ள அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை அளிக்கும் நடைமுறையில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

அந்த வகையில் வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் நடைமுறை 51 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government has announced that love marriages will be given priority in government employment. The government has also announced that young people who have lost their parents due to the corona epidemic will be given first priority in employment.