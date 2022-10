ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை.. கொள்ளை லாபம் பெறும் நிறுவனங்கள் சும்மா விடமாட்டாங்க! ஆர்பி உதயகுமார் வார்னிங்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்வதற்கான அவசர சட்டத்துக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையில் ‛‛ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் சட்டம் நிறைவேற்றி விட்டார்கள் என கடந்து செல்லமாட்டார்கள்'' என அதிமுகவின் ஆர்பி உதயக்குமார் எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளில் இளைஞர்கள் ஈடுபட்டு பணத்தை இழந்து தற்கொலை செய்யும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றன. இதனை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்டகாலமாக எழுந்தது.

இதையடுத்து தமிழகத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்யும் வகையில் சட்டம் இயற்றப்படும் என முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின் சட்டசபையில் அறிவித்தார். மேலும் சென்னை ஐகோர்ட்டின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே சந்துரு தலைமையில் குழு அமைத்து கருத்து கேட்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

