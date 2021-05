கொரோனா நெருக்கடியில் இருந்து விரைவில் மீள்வோம்..உலக தமிழர்களே நிதி வழங்குங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தடுப்புப்பணிக்காக உலகத்தமிழர்கள் நிதி வழங்க வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வீடியோ மூலம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மக்கள் அளிக்கும் நிதி கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். நிதியுதவி அளித்தவர்களின் பெயர்கள் பொது வெளியில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது:-

கொரோனா பெருந்தொற்று மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி வருகிறது. இதை வென்று மீண்டும் எழுவோம் என்ற நம்பிக்கையை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தமிழகம் இப்போது மிக முக்கியமான 2 நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. ஒன்று இப்போது கொரோனா என்கிற நோய்த்தொற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள மருத்துவ நெருக்கடி. இன்னொன்று நிதி நெருக்கடி. இந்த இரண்டையும் சமாளிப்பதற்கான முன் முயற்சிகளை தமிழக அரசு முழுமையாக செய்துகொண்டுவருகிறது.

கொரோனா என்கிற பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் பரவாமல் தடுக்கவும் தொற்றுக்குள்ளானவர்களை காக்கும் பணிகளில் கண்ணுங்கருத்துமாக தமிழக அரசு தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்டு வருகிறது. கொரோனா பரவாமல் தடுக்க தமிழகத்தில் இப்போது முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாத வகையில் மக்களுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதியை அரசு வழங்கி வருகிறது.

English summary

Chief Minister MK Stalin has appealed in a video that world Tamils should provide funds for the prevention of corona. Chief Minister MK Stalin has said that the funds provided by the people will be used only for corona prevention work. He said the names of the sponsors would be made public.