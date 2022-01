Exclusive: கமல் முதல் தனுஷ் வரை.. சினிமா ஸ்டார்களின் விவாகரத்து பின்னணி என்ன? விவரிக்கும் நிபுணர்கள்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: பிரபலங்களின் விவாகரத்துகள் அதிகரித்துவரும் சூழலில், அவர்களின் உளவியல் சிக்கல் குறித்தும் குடும்ப அமைப்புகள் குறித்தும் பேசுகிறது இந்தக்கட்டுரை.

மனசு, காதல், காமம், திருமணம் எல்லாமே மனிதர்களுக்குப் பொதுவானதுதான். அரசியல், விளையாட்டு, சினிமா துறைகளில் சாதித்து உச்சம்தொட்டவர்களின் வாழ்க்கையில் நடப்பதை தெரிந்துகொள்ள சாமானியர்களுக்கு எப்போதுமே ஆசை இருக்கும். குறிப்பாக திரை நட்சத்திரங்களைப் பின்பற்றும் ரசிகர்களுக்கு அவர்களை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பின்பற்றியே வருகிறார்கள்.

பிரபலங்கள் காதல் செய்யும் போதும், அதை ஊடகங்களில் அறிவித்து திருமணம் செய்யும் போதும் ரசிகர்களிடம் பரபரப்பு ஏற்பட்டு, அதையே பேசுவார்கள். அதேபோல், அவர்கள் விவாகரத்து நோக்கி செல்லும்போதும், அதே ரசிகர்கள் பரபரக்கவே செய்வார்கள்.

கமலஹாசன், ராதிகா, பிரபுதேவா, பிரகாஷ்ராஜ்,சமீபத்தில் சமந்தா,தற்போது தனுஷ் என திரைத்துறையில் விவாகரத்து செய்த நடிகர்கள் பட்டியல் பெரியது. இது அவர்களின் தனிப்பட்ட முடிவு. அதை மதிக்க வேண்டும். அவர்களுக்கான இடத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். இதைத்தான் அவர்களும் விரும்புவார்கள். ஆனால், தான் திரையில் ஆராதித்த நடிகனின் வாழ்க்கை குறித்த கேள்வி ரசிகர்களையும் சேர்த்தே பாதிக்கிறது.

