புழல் சிறை டூ ஸ்டான்லி.. பப்ஜி மதன் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. என்னாச்சு தெரியுமா?

சென்னை: யூடியூப்பில் ஆபாசமாக பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பப்ஜி மதன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை அருகே உள்ள வேங்கைவாசலைச் சேர்ந்தவர் மதன் (29). இவர் இரு யூ-டியூப் சேனல்களை நடத்தி வந்தாா்.

தடை செய்யப்பட்ட பப்ஜி உள்ளிட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை எப்படி விளையாடுவது என்பது குறித்தான ஆலோசனைகளை வழங்கி வந்தாா். எனவே பப்ஜி மதன் என்று பட்டப் பெயர் கிடைத்தது.

English summary

Pubg Madan, who was arrested in a case of speaking obscenely on YouTube, has been admitted to the Stanley Government Hospital due to ill health.