பாமகவை பேசினதுக்கு என்னை நீக்கினாங்களே.. இப்ப சிவி சண்முகத்தை நீக்குவாங்களா?.. புகழேந்தி கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: என்னை நீக்கினார்களே அது போல் முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகத்தை நீக்குவார்களா என பெங்களூர் புகழேந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணியில் பாமக நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டசபை தேர்தலை சந்தித்தது. இந்த நிலையில் தேர்தல் தோல்விக்கு பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி அதிமுகவை விமர்சித்ததாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த புகழேந்தி கூறுகையில் ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டணி சேர்வதும் தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதும் பாமகவின் வாடிக்கையாக உள்ளது என்றார்.

13ம் தேதி இரவு நடந்த ரகசிய மீட்டிங்.. இனிதான் ஆட்டமே.. புட்டு புட்டு வைத்த புகழேந்தி.. என்ன பின்னணி?

English summary

Bangalore Pugalendi asks that will AIADMK sack C.Ve.Shanmugam from party. Pugalendi was sacked from the party because of his criticism on PMK.