புலி கோழியாகி போச்சே.. அவ்ளோ பெரிய ஆள்.. ஈபிஎஸ் பின்னால் போவது அசிங்கம்! 'மாஜி'யை சீண்டிய புகழேந்தி!

சென்னை : "செங்கோட்டையன் சிங்கம் போல், புலி போல் எல்லாம் இருக்க வேண்டாம். ஆனால், சின்ன கோழி போல் ஆகிவிட்டார் என்பதைப் பார்த்துத்தான் வருத்தப்படுகிறேன். ஒருகாலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இவர் பின்னால் ஓடுவார். அதை என் கண்ணால் பார்த்துள்ளேன்" என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி பேசியுள்ளார்.

ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புகழேந்தி, ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையனை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் அனைவரும் திமுகவுக்கு செல்ல முக்கிய காரணம் செங்கோட்டையன் தான் என புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

மேலும், ஈபிஎஸ்ஸை வாடா எனக் கூப்பிடும் அளவிற்கு இருந்த செங்கோட்டையன் இன்று சின்ன கோழி போல் ஆகிவிட்டார் என்பதைப் பார்த்து தான் வருத்தப்படுகிறேன் என புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கோடநாடு வழக்கு.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்பு.. சந்தேகத்தை கிளப்பிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி!

