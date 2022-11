விடாது பெய்த மழை.. நிரம்பும் ஏரிகள்..புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகள் திறப்பு - சென்னையை வெள்ளம் சூழுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் சென்னைக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளக்கும் புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகள் நிரம்பி வருகின்றன. இன்று மாலை புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து உபரி நீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட 3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலார்ட் எச்சரிக்கையானது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்பில் விடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பல பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளன.

சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், தஞ்சை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

EXCLUSIVE: தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்?

English summary

Due to the heavy rains, Puzhal and Sembarambakkam lakes, which are sources of drinking water for Chennai, are filling up. An announcement has been made that surplus water will be released from Puzhal, Sembarambakkam lake this evening.