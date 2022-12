அடுத்த 3 மணி நேரம்.. மழை இருக்கு! 28 மாவட்டங்களின் “லிஸ்டு” போட்ட வானிலை மையம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 28 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவி வருவதாகவும், இது அரபிக்கடலில் வழுவிழக்கக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

விழுப்புரம், கடலூர், தென்காசி, நெல்லை, திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், தருமபுரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

அதேபோல் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடத்தில் மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

