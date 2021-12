ராஜேந்திரபாலாஜிக்கு அடுத்த செக்.. மதுரை ஆவின் முறைகேட்டில் தொடர்பு?.. விசாரணையில் இறங்கிய போலீஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக புகார்கள் வந்த நிலையில் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்படலாம் என்பதை அறிந்து அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

படிக்கும்போதே தலை சுற்றுதே.. ராஜேந்திரபாலாஜி யார் யாரிடம் எவ்வளவு ஏமாற்றினார்?.. போலீஸ் பட்டியல் இதோ

English summary

Anti-corruption police are investigating whether former minister Rajendra Balaji was involved in the Madurai Aavin scandal.It is said that the anti-corruption police have decided to file a case in this regard as soon as possible