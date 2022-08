முதல்வர் ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீசன், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலினின் மாப்பிள்ளை சபரீசனை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 169 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி, வெளியிட்டு இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கியதை அறிவித்தது படக்குழு. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் மிக பிரமாண்டமாக உருவாக உள்ளது.

தற்போது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடந்து வரும் நிலையில், அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சினிமாவில் பிசியாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவ்வப்போது முக்கிய பிரபலங்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

English summary

Actor Rajinikanth met Stalin's son-in-law Sabareesan: (சபரீசனை சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த்?) Actor Rajinikanth met DMK chief and chief minister Stalin's son-in-law Sabareesan. Actor Rajinikanth, who said that he had met the governor a few weeks ago and discussed politics, met Sabarisan in person.