ராமஜெயம் கொலை..துப்பு துலங்கியும் குற்றவாளியை நெருங்க முடியாத சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு - என்னாச்சு?

சென்னை: அமைச்சர் நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் கொலைவழக்கில் விசாரணையை மேற்கொள்ளும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினருக்கு புதிய துப்பு கிடைத்தும் குற்றவாளியை நெருங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கேட்டுள்ளனர்.

தமிழக அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் திருச்சியில் உள்ள அவரது வீட்டின் அருகே கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29ஆம் தேதி நடைபயிற்சி சென்றபோது மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டார்.

பல மணி நேர தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு அவரது உடல் திருச்சி - கல்லணை சாலையில் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

The Special Investigation Team (SIT) investigating the murder of Minister Nehru's brother Ramajayam is having trouble approaching the culprit to find new clues. Having filed the second report, they have asked for time to file the next report.