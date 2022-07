மீண்டும் அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்! வாய்ப்பே இல்லைங்க! கொஞ்ச நஞ்சாம பண்ணிருக்கார்? வெடிக்கும் ‘வலதுகரம்’..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது நடந்து வருவது பிளவு அல்ல சீர்திருத்த நடவடிக்கை என்றும், தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் கட்சியில் சேர்ப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என ஓபிஎஸ்ஸின் முன்னாள் ஆதரவாளரும், தற்போது அதிமுக எதிர்கட்சி வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

அரசியல் அனாதையாகிவிட்டார் ஓ.பி.எஸ்! எல்லா ஏரியாவுமே எடப்பாடியார் கோட்டை ! ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிரடி!

English summary

RB Udayakumar, a former supporter of OPS, who has been announced by Edappadi Palaniswami as the opposition candidate of the AIADMK, has categorically said that what is going on in the AIADMK is a split and not a reformation process, and there is no chance of O. Panneerselvam, who is currently raising a war flag against Edappadi Palaniswami, to be included in the party again.