சவுத்ல அடுத்த ’ஓபிஎஸ்’ நான்தான்! மாஸ் ப்ளான் போடும் சிஷ்யர் ஆர்பி.உதயகுமார்! எடப்பாடிக்கு இப்படியா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜெயலலிதா காலத்தில் எப்படி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருந்தாரோ அதேபோல எடப்பாடி பழனிச்சாமி காலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் தான் செல்வாக்கு மிக்க தளபதியாக உருவாக வேண்டும் என ஆர்பி உதயகுமார் நினைப்பதாகவும் இதற்காகவே எடப்பாடிக்கு விசுவாசத்தை காட்டி வருவதாக கூறுகின்றனர் மதுரை ர.ர.க்கள்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே அதிகார மோதல்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், கட்சியைப் பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த செல்வாக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்குத்தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றதற்குப் பிறகாக மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஒருநாள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்கு நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார்.

English summary

Madurai ADMK members say that RB Udayakumar thinks that he should become an influential commander in the southern districts in the same way as O. Panneerselvam was during Jayalalithaa's time.