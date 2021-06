தலைமை செயலர் முதல் எஸ்பிக்கள் வரை..ஒரே மாதத்தில் எல்லா அதிகாரிகளும் மாற்றப்பட்டது ஏன்? பின்னணி என்ன

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி அமைந்தது முதலே, தலைமைச் செயலாளர், சட்ட ஒழுங்கு டிஜிபி தொடங்கி அனைத்து மாவட்ட எஸ்பிகள் வரை முக்கிய ஐஏஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 159 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. திமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடித்தது.

அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகக் கடந்த மே மாதம் 7ஆம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருடன் சேர்ந்து மொத்தம் 34 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

Tamilnadu govt transfers all top most IAS and IPS officers in the state. Some say that this is not uncommon and in past also govt changed the entire bureaucracy.