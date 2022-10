என்ன இருந்தாலும் முன்னாள் முதல்வர் இல்லையா? ஓபிஎஸ்க்கு நேசக்கரம் நீட்டும் அப்பாவு? தனி அணி சமஉக்கள்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்துடன் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓபிஎஸ் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு இருக்கை ஒதுக்கீடு தொடர்பாக சிக்கல் எழுந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவாக சபாநாயகர் அப்பாவு முடிவெடுப்பார் எனவும் தகவல்கள் உலாவுகின்றன.

பல்வேறு விவகாரங்கள் அரசியல் சிக்கல்களுக்கு இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வருகின்ற அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்கும் என தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருக்கிறார்.

அக்டோபர் 17ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அவை கூடும் நிலையில் கூட்டத்தில் சமீபத்தில் காலமான முன்னாள் சபாநாயகர் சேடப்பட்டி முத்தையா மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டு பேரவை ஒத்திவைக்கப்படும்.

English summary

A problem has arisen regarding the allotment of seats to the supporters of the opposition vice president OPS when the Tamil Nadu Legislative Assembly session is about to begin on October 17. At the same time, reports are also circulating that Speaker Appavu will take a decision in favor of O. Panneerselvam.