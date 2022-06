சென்னையில் விஷவாவு கசிவு? திடீர் கண் எரிச்சலால் ஷாக்.. தகவல் அறிந்து ஓடி வந்த அதிகாரிகள்- என்னாச்சு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மணலி அருகே அரியலூர் கிராம சுற்று வட்டாரப் பகுதி மக்களுக்கு திடீரென கண்ணெரிச்சல், தொண்டை எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதுகுறித்து அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் வந்து ஆய்வு செய்து குடோனில் இருந்த ரசாயன கசிவால் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக கண்டறிந்துள்ளனர்.

மேலும், அந்த குடோன் உரிமையாளரிடம் அறிவுறுத்தி, உடனடியாக வேதிப்பொருட்களை அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதியில் மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Residents near Manali were affected by the sudden onset of eye and throat irritation. Officials found that the problem was caused by chemical leak in a nearby godown.