காமராஜர் இப்படி பேசினாரா? ‘சகிக்கவே முடியாது’ - ஆர்.எஸ்.பாரதி பேச்சால் பொங்கி எழுந்த ஜிகே வாசன்!

சென்னை : காமராஜரைப் பற்றி திமுக அமைப்புச் செயலாளரும், முன்னாள் எம்.பியுமான ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியதற்கு த.மா.கா தலைவர் ஜிகே வாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

காமராஜர் பற்றி திமுக அமைப்புச் செயலாளரும், முன்னாள் எம்.பியுமான ஆர்.எஸ்.பாரதி சமீபத்தில் ஒரு மேடையில் பேசியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

காமராஜர் திமுகவினரின் கட்டை விரலை வெட்டுவேன் என்றார் என்றும், அவருக்கு கல்லறை கட்டியதே நாம் தான் என்றும் பேசி இருந்தார் ஆர்.எஸ்.பாரதி

இந்நிலையில், ஆர்.எஸ்.பாரதி பேச்சுக்கு த.மா.கா தலைவர் ஜிகே வாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பெருந்தலைவரைப் பற்றி புறம்பேசி விளம்பரம் தேடிக்கொள்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் என ஜிகே வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

TMC president GK Vasan has condemned DMK organizing secretary RS Bharathi's speech about Kamarajar. No one can accept that RS bharathi said Kamaraj told that he would cut off the DMK cadres thumb, GK Vasan said.