கல்வி டிவி சிஇஓ ஆக ஆர்எஸ்எஸ் அபிமானி மணிகண்ட பூபதி.. கிளம்பிய சர்ச்சை.. முதல்வருக்கு பரபர கடிதம்!

சென்னை : கல்வி தொலைக்காட்சியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக மணிகண்ட பூபதி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

தமிழக அரசு, பள்ளி மாணவர்களுக்காக நடத்தும் இலவச தொலைக்காட்சி சேனல் 'கல்வி'. இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலம், மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தத் தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டு மூன்றாண்டுகள் ஆகியுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த சேனலுக்கு சி.இ.ஓ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியமனம் தான் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

கல்வி டிவியின் தலைமைப் பொறுப்பில் ஆர் எஸ் எஸ் அபிமானியை நியமித்தது யார்? தமிழக அரசின் கல்வி சார்ந்த முடிவுகள் நாக்பூரில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றனவா? என மூத்த ஊடகவியலாளர் திருஞானம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Controversy has arisen as Manikanda Boopathi, who has been appointed as the CEO of Kalvi Television. Are Tamil Nadu government's educational decisions taken from Nagpur? Senior journalist Thirungnanam has questioned.