பிக் பாஸ் சாக்ஷி வெளியிட்ட ட்வீட்.. கொண்டாடும் அஜித் ரசிகர்கள்.. இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா..!!?

சென்னை:பிரபல நடிகையும், பிக் பாஸ் போட்டியாளருமான சாக்ஷி அகர்வால் தன்னுடைய ட்டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிந்துள்ள ஒரு வார்த்தை ட்டுவிட்டை அஜித் ரசிகர்கள் ட்ரண்ட் செய்வதோடு, வாழ்த்துக்களையும் கமெண்ட் களில் கூறி வருகின்றனர்.

தமிழ் அகராதி மட்டுமில்லை ஆங்கில அகராதிகளிலும் சாக்ஷி அகர்வால் பதிந்துள்ள வார்த்தைக்கு எங்கள் தல தான் ஏற்றவர் என்று கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சாக்ஷி அகர்வால் தற்போது தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவால் சமூக வலைத்தளத்தில் பல கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் மலை போல உயர்ந்து வருகிறது.

Actress Sakshi Agarwal Twitter posted one word about herself: "Confidence". Seeing this, Ajith's fans are not only commenting on Sakshi Agarwal's tweet saying that self-confidence means self-confidence.