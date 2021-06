என்னை யாராலும் தடுக்க முடியாது... எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போதே தொண்டர்களை நீக்குவதா - சசிகலா ஆடியோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போது அதிமுகவினரை நீக்குவது கஷ்டமாக இருக்கிறது என சசிகலா வேதனையுடன் பேசிய ஆடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது. நெல்லையைச் சேர்ந்த பாரதி என்பவருடன் சசிகலா பேசும் 42வது ஆடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது. நான் கட்சி பணி செய்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும் சசிகலா கூறியுள்ளார்.

அரசியலுக்கு வரமாட்டேன் என்று அறிக்கை வெளியிட்டு விட்டு ஆன்மீக பயணம் போனார் சசிகலா. திடீரென்று அமைதியாக இருந்த அவர் தற்போது தொண்டர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் என தொடர்ச்சியாக பேசி வருகிறார். அதிமுக என் உயிரில் கலந்தது அதை பிரிக்க முடியாது என்று கூறினார் சசிகலா.

சசிகலா உடன் பேசும் நபர்களை கட்சியை விட்டு நீக்க வேண்டும் என்று நேற்று அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சசிகலாவின் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் சசிகலாவுடன் தொலைபேசியில் பேசிய அதிமுகவினர் 15 பேரை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கி ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தனர்.

English summary

Saskila 42nd audio release today. The audio of Sasikala speaking angrily has now been released as it is difficult to remove the AIADMK when it is in opposition. The 42nd audio of Sasikala talking to Bharathi from Nellai has been released.