இருக்குற சிக்கல்ல பேனா நினைவு சின்னம் எதுக்கு? உருப்படியா ஏதாவது செய்யுங்க.. சீமானுக்கு சசிகலா ஆதரவு

நியாயமான கருத்தைப் பேசியவர்களுக்கு திமுகவினர் இடையூறு செய்ததாக விமர்சித்து நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு ஆதரவாகப் பேசியுள்ளார் சசிகலா.

சென்னை : இன்றைய கடும் நிதி நெருக்கடியில், திமுக அரசு, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவு சின்னம் அமைக்க, பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை செலவழிப்பது உகந்ததா? என்பதைச் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

கருணாநிதி பேனா நினைவுச் சின்னத்தை கடலில் நிறுவுவது தொடர்பாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இன்று கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்திய நிலையில், அது கருத்து கேட்பு கூட்டமா? அல்லது கட்டப் பஞ்சாயத்தா? என சசிகலா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இந்தக் கருத்துக் கேட்பு கூட்டத்தில் கருணாநிதி நினைவுச் சின்னம் அமைப்பதற்கு எதிராகப் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு திமுகவின எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூச்சல் எழுப்பினர். இந்தச் சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டும் திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார் சசிகலா.

