டிவி சேனல்களில் அனல் பறக்கும் பேட்டி கொடுக்க தயாராகும் சசிகலா... இனி பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை

சென்னை: அதிமுகவினரிடம் பேசி தினம் தினம் ஆடியோ வெளியிட்டு வருகிறார் சசிகலா. அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை அடுத்தடுத்து நீக்கி வருகிறது அதிமுக தலைமை. கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் வேறு கட்சிகளுக்கு தாவி வரும் நிலையில் டிவி சேனல்களுக்கு பேட்டி கொடுத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்த தயாராகி வருகிறார் சசிகலா. சசிகலாவின் பேட்டிகளால் தமிழக அரசியலில் புதிய புயல் கிளம்பும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு அதிமுக பொதுச்செயலாளரானார் சசிகலா. முதல்வராக ஆசைப்பட்டு காய் நகர்த்தினார். அவரது கெட்ட நேரம் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகி பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

சிறைவாசம் முடிந்து கடந்த ஜனவரி மாதம் ரிலீஸ் ஆன சசிகலாவிற்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படவே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சை முடிந்து ஓய்விற்குப் பிறகு பிப்ரவரி மாதம்தான் சென்னை திரும்பினார். பெங்களூரு முதல் சென்னை வரை சசிகலாவிற்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அறிக்கப்பட்டது. மக்கள் மத்தியில் உற்சாகமாக பேசிய சசிகலா, தீவிர அரசியலில் ஈடுபடப்போவதாக கூறினார்.

Sasikala is preparing to create a stir by giving interviews to TV channels. Sasikala's interviews can be expected to create a new storm in Tamil Nadu politics.