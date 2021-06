'அவர்களுக்காக' தான் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கினேன்.. சிறையிலேயே விரதமும் இருந்தேன்.. சசிகலா ஆடியோ

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக சிறையிலிருந்த போதும் பூஜை செய்து மாதக் கணக்கில் விரதம் இருந்ததாகப் பேசும் ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 4 ஆண்டுகளாகச் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையிலிருந்த சசிகலா, ஜனவரி மாதம் விடுதலை செய்யப்பட்டார். தேர்தலில் சசிகலா ஃபேக்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றே பலரும் எதிர்பார்த்தனர்.

இருப்பினும், அரசியலிலிருந்து ஒதுங்கி இருப்பதாகக் கூறி அப்போது அனைத்திற்கும் தற்காலிகமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். அப்போதும்கூட ஆன்மீக சுற்றுலா சென்று, ஆக்டிவாகவே இருந்தார்.

English summary

Sasikala's latest audio, says she stayed away from politics only because of ADMK's victory in the Tamilnadu Assembly election. Sasikala also says she had fasted in Jail.