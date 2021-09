அன்று மதுசூதனன்.. இன்று ஓபிஎஸ் மனைவி.. துக்க நிகழ்ச்சிகளில் சசிகலா.. அதிமுகவுடன் தொடர்ந்து நெருக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் மனைவி விஜயலட்சுமி ஆகியோரின் இறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட சசிகலா அதிமுகவுடன் தொடர்ந்து நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் மனைவி விஜயலட்சுமி கடந்த 10 நாட்களாக பெருங்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் அவர் உடல்நலம் தேறி இன்றைய தினம் வீட்டுக்கு அனுப்புவதாக இருந்தது.

ஆனால் இன்று காலை திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில் மருத்துவர்கள் எவ்வளவோ போராடியும் விஜயலட்சுமியை காப்பாற்ற முடியவில்லை. அவரது உயிர் பிரிந்தது.

English summary

Sasikala participates in death incidents of Madhusudanan and OPS wife. What does she wants to convey to cadres?