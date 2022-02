வீட்டில் நிர்வாணமாக கிடந்த நபர்.. 2வது கணவருக்கு சென்ற மிரட்டல்.. சசிகலா புஷ்பாவுக்கு முன் ஜாமீன்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கணவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் எம்.பி. சசிகலா புஷ்பாவுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் எம்பி, மேயர் சசிகலா புஷ்பா தற்போது பாஜகவில் இருக்கிறார். இந்த நிலையில் சமீபத்தில் இவர் தனது கணவனை பிரிந்து இரண்டாவதாக ராமசாமி என்ற வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

ஏற்கனவே திருமணம் ஆன ராமசாமி தனது மனைவியை புரிந்துவிட்டு சசிகலா புஷ்பாவுடன் வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் ராமசாமிக்கும் சசிகலா புஷ்பாவிற்கு இடையில் மோதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sasikala Pushpa gets anticipatory bail from MHC in the complaint filed by the second husband Ramasamy against her.