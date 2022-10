இத்தனை கேமரா இருக்கே? மன்னார்குடி பக்கம் வீசும் ‘மாஜி’ காற்று! போட்டுடைத்த சசிகலா! ஷாக்கான இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவும் கைகோர்ப்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்து வந்த நிலையில் சசிகலா இன்று அளித்திருக்கும் பதிலானது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினரை கடும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாக்கி உள்ளது. குறிப்பாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பலர் தங்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாக அவர் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டுள்ளது தான் ஹைலைட்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பதை அதனை ஆரம்பித்து வைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கே தெரியுமா? தெரியாதா? என அவரது ஆதரவாளர்களே கடுமையான மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

அதிமுக பொதுக்குழு நிர்வாகிகள் இடையே கிடைத்த அமோக வரவேற்பு இடையில் இரு நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவில் திடீரென உச்சத்தை சந்தித்தாலும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் தீர்ப்பு மற்றும் தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் விதித்துள்ள இடைக்கால தடை உள்ளிட்ட நகர்வுகள் அவருக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

While there was a question whether O. Panneerselvam Sasikala will also join hands against Edappadi Palaniswami in AIADMK, the answer given by Sasikala today has shocked the Edappadi Palaniswami party. The highlight is that he indirectly mentioned that many AIADMK MLAs are related to him.