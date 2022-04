விரைவில் அரசியல் பயணம்.. தனித்தா? கூட்டணியா?.. சசிகலா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விரைவில் அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவேன் என கூறிய சசிகலாவிடம் அரசியல் பயணம் தனியாகவா இல்லை கூட்டணியாகவா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

விரைவில் அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவேன்.. சசிகலா பேட்டி - வீடியோ

அதிமுகவிலிருந்து தன்னை நீக்கியது தொடர்பான வழக்கில் உரிமையியல் நீதிமன்றம் சசிகலாவுக்கு எதிரான தீர்ப்பை அளித்தது. இதுகுறித்து மேல்முறையீடு செய்வேன் என சசிகலா தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆன்மீக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் சசிகலா. இதைத் தொடர்ந்து கொடநாடு கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக சசிகலாவிடம் இரு தினங்கள் விசாரணை நடத்தப்பட்டன.

போட்டு கொடுத்த சசிகலா- கொடநாடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வலது கரம் சேலம் இளங்கோவனிடம் விசாரணை?

English summary

VK Sasikala says that wait and see for the question that she will do politics as single party or alliance?