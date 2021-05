3 பேருக்கு போன்.. முக்கியஸ்தருக்கு "சீக்ரெட்" கால்.. சசிகலாவிடம் போனில் பேசியது யார்? என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை: சசிகலா பேசியதாக போன் கால் ஆடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், சசிகலா யாரிடம் போனில் பேசினார், ஏன் இந்த திடீர் போன் கால் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழக அரசியலில் இருந்தே சசிகலா மொத்தமாக ஒதுங்கிவிட்டார் என்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டு இருந்த போதுதான் சசிகலாவின் இந்த போன் கால் ஆடியோ வெளியாகி உள்ளது. அதிலும் சசிகலா இனி திரும்பி வர மாட்டார் என்று அதிமுகவில் சிலர் நம்பிய நிலையில் சசிகலாவின் ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

கொரோனாவிற்கு பின் நான் மீண்டும் வருவேன், கட்சியை மீட்பேன் என்று சசிகலா இந்த போன் காலில் அதிமுக நிர்வாகியிடம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். ஏன் இந்த திடீர் போன் கால்?

நடுவில் புக தயாராகும் சசிகலா.. 2வது ஆடியோ கிளப்பிய பரபரப்பு.. ஒன்றிணைவார்களா ஈபிஎஸ்ஸும் ஓபிஎஸ்ஸும்?

