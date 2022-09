எடப்பாடி கோட்டையில்.. மாஸாக பிளான் போட்ட சசிகலா! ஆனால் இப்போதைக்கு வேண்டாம்! அவரே சொன்ன காரணம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சொந்த ஊரான சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என கூறிவரும் சசிகலா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அந்த சுற்றுப்பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்ற சசிகலா அதற்கு முன்னதாக தனது ஆதரவாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியை, மூத்த அமைச்சர்கள் துணையுடன் முதல்வர் பதவியில் அமர்த்தி விட்டு சென்றார்.

காங்கிரஸ் அடுத்த தலைவர் யார்.. 5 எம்.பி.க்களும், அவசர கடிதமும்.. டெல்லியில் நடப்பது என்ன?

English summary

Sasikala, who claims to be AIADMK general secretary, was scheduled to tour Edappadi Palanichamy's hometown Salem and Erode districts, but it has now been reported that the tour has been postponed.