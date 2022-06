சின்னம்மா ரிட்டர்ன்ஸ்! தர்மயுத்தம் 2.0! தயாராகும் ஓபிஎஸ்! இபிஎஸ்க்கு ஷாக் வைத்தியம் அளித்த வைத்தி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் சசிகலா தலைமையின் கீழ் செயல்பட அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தயாராக உள்ளதாக தங்களிடம் சொன்னார் என சசிகலாவின் தீவிர ஆதரவாளரான ஆவின் வைத்தியநாதன் கூறியிருப்பது அதிமுகவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் மீண்டும் சசிகலா விஜயம் செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அண்மையில் நடந்து முடிந்த தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, அதிமுகவுக்கு ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் முன்வைத்தனர்.

100க்கு 100... பிளஸ் 2, எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வில் அனைவரும் தேர்ச்சி... கோவை மத்திய சிறை கைதிகள் அசத்தல்

குறிப்பாக சிகலாவை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் சில கட்சி நிர்வாகிகள் குரல் கொடுத்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் சசிகலா தரப்பு தீவிரமாக காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam is ready to work under the leadership of Sasikala in AIADMK says Avin Vaithiyanathan. an ardent supporter of Sasikala