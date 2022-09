கணக்கு சரியா வருதே.. ‘மீண்டும்’ ரஜினிகாந்த்.. என்ன திட்டம்? - சத்யநாராயணராவ் சொன்ன தகவலால் பரபரப்பு!

Chennai

சென்னை : ரஜினிகாந்த்தின் சகோதரர் சத்யநாராயணராவ், ரஜினியின் அடுத்தகட்ட திட்டம் பற்றிப் பேசியிருப்பது, மீண்டும் அரசியல் அரங்கில் பலத்த விவாதங்களைக் கிளப்பிவிட்டுள்ளது.

பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் சந்திப்பு என ரஜினிகாந்த்தின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள், அவர் ஆளுநர் பதவியை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்திருப்பதாக பேச்சுகளைத் தொடங்கி வைத்தன.

இந்நிலையில், படப்பிடிப்புகளை முடித்துவிட்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நடிகர் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக அவரது சகோதரர் சத்ய நாராயணராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம், ரஜினிகாந்த்தின் அடுத்தகட்ட அதிரடி நடவடிக்கை குறித்த தகவல்கள் சிறகடித்துப் பறக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன.

ரஜினிகாந்த் ரசிகர் ஒரு நாள் என் வீட்டிற்கு வந்தார்! திருமண விழாவில் பிளாஷ்பேக் கூறிய ஸ்டாலின்!

