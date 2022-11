ஸ்கீமா? ஸ்கேமா? பிக் பஜார் மீது “பெரும் மோசடி” புகார்.. புலம்பும் மக்கள் -பிராஃபிட் கிளப்பில் நஷ்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு உட்பட நாட்டின் பல முக்கிய நகரங்களில் செயல்பட்டு வந்த பிக் பஜார் கடைகளில் கொண்டு வரப்பட்ட பிராஃபிட் கிளப் திட்டத்தின் மூலம் பல ஆயிரக்கணக்கில் இழந்ததாக வாடிக்கையாளர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றானர்.

பியூச்சர் குழுமத்துக்கு சொந்தமான பிக் பஜார் விற்பனையகம், தமிழ்நாட்டின் பல முக்கிய நகரங்களில் பல்வேறு கிளைகளை தொடங்கி நடத்தி வந்தது.

முக்கிய மால்களில் உள்ள பிக் பஜார் விற்பனையகங்களில் பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பொருட்களை வாங்கி வாடிக்கையாளர்களாக இருந்து வந்தனர்.

பிக் பஜாரை ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் வாங்கிவிட்டதாக கூறப்படும் சூழலில், பிக் பஜாரில் கொண்டு வரப்பட்ட பிராஃபிட் கிளப் திட்டத்தில் ரூ.11 ஆயிரம் கொடுத்து சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள் பலர் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுவிட்டதாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Big Bazaar Customers have been complaining that they have lost thousands of money through the Profit Club scheme introduced after it sold to reliance.