தமிழகத்தில் நவம்பர் 1 முதல் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு.. தமிழக அரசு உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் 1ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. ஏற்கனவே 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை தற்போது பள்ளிகள் இயங்குகின்றன. நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் 1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை முழுமையாக பள்ளிகள் இயங்க போகின்றன.

கொரோனா காரணமாக தமிழகத்தில் மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகள் கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆனால், தொடக்க பள்ளி மாணவர்களுக்கு இதுவரை பள்ளிகள் திறக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் தொடக்க பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது,

English summary

the Government of Tamil Nadu has given permission to open schools from class 1 to class 8 from November 1. Schools are already operating from 9th to 12th grade. The schools will be fully operational from November 1 to 1st to 12th class.