மிரட்ட வரும் மாண்டஸ்! பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள்! எங்கெங்கே தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வங்கக் கடலில் உருவாகவுள்ள மாண்டஸ் புயல் காரணமாக நாளை கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும், தஞ்சை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

வங்கக்கடலில் நீடிக்கும் தீவிர காற்று அழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்பொழுது மேலும் தீவிரம் அடைந்து மாண்டோஸ் எனும் புயலாக மாறவுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

இது அடுத்த வரும் சில மணிநேரங்களில் மேற்கு வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை தமிழக கடற்கரையை நெருங்கும். இதனால் தமிழகத்தில் நாளை முதல் மழை தொடங்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வேகமாக நகரும் காற்றழுத்தம்.. மாண்டஸ் புயல் எங்கு, எப்போது கரையை கடக்கும்? வானிலை மையம் அப்டேட்

English summary

As a heavy rain warning has been issued tomorrow due to Cyclone Mandus, which is expected to form in the Bay of Bengal, as a precaution only schools in Tiruvarur district and schools and colleges in Tanjore district have been declared as holiday by the District Collectors.