ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்த ஆதரவு! மணிகண்ட பூபதி நியமனத்தை ரத்து செய்யுங்க! எஸ்டிபிஐ தலைவர் வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கல்வி தொலைக்காட்சியின் சிஇஓவாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள மணிகண்ட பூபதி முழுக்க முழுக்க திராவிட வெறுப்பும், ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்த ஆதரவு எண்ணமும் கொண்டவர் என பல்வேறு தரப்பினரால் வெளிப்படையாக குற்றம்சாட்டப்படுவதால் அவரது நியமனத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கூறியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் கல்வி தொலைக்காட்சிக்கு தலைமை செயல் அதிகாரியாக மணிகண்ட பூபதி என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டது. இதனை தமிழக பள்ளிக்கல்வி துறை செய்தது. இதற்கு திமுகவினர் மற்றும் திமுக தோழமை கட்சியினர் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளனர்.

இது தற்போது பெரும் விவாதப்பொருளாகி உள்ளது. மணிகண்ட பூபதி ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலம் கொண்டவர் எனக்கூறி அவரது நியமனத்தை சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக மணிகண்ட பூபதி நியமனத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை முடிவெடுத்துளளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Manikanda Boopathi, who has been appointed as the CEO of Education Television, is completely Dravida-hatred and the RSS. State President of SDBI Party Nellai Mubarak has said that the Tamil Nadu government should immediately cancel his appointment as he has been openly accused by various parties of being ideologically supportive.