விமான நிலையத்தில் மாஸ்க்கோடு வந்த திரிஷா! ஐடியை செக் பண்ணாத ஆபிசர்ஸ்! சர்ச்சை கிளப்பும் நெட்டிசன்ஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் அனைவரையும் முகக்கவசத்தை அகற்றச் சொல்லி அடையாள அட்டையை வைத்து பரிசோதிக்கும் தொழிற் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் நடிகை திரிஷாவை மட்டும் சோதனை செய்யாமல் அனுப்பியதாகவும் இது குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய விமான நிலையங்களில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் ஒன்றாக திகழ்கிறது. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விமான நிலையத்திலிருந்து உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் தினம் தோறும் இயக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள மதுரை, திருச்சி விமான நிலையங்களை விட மிகவும் பிஸியான விமான நிலையமாக சென்னை விமான நிலையம் உள்ளது. ஏனென்றால் இங்கு இருந்து தான் பல நாடுகளுக்கும் நேரடி விமான போக்குவரத்து சேவை வழங்கப்படுகிறது.

என்னாது.. சென்னை - சேலம் 8 வழிச்சாலை வரப்போகிறதா? லோக்சபாவில் நிதின் கட்கரி அளித்த பதில் இதுதான்!

English summary

A video of this is spreading rapidly on social media where the industrial security forces who ask all the passengers arriving at Chennai airport to remove their face masks and check their identity cards, did not check only actress Trisha.