“டேய் பைத்தியம்”.. மனைவியின் தம்பிக்கு நாம் தமிழர் சீட்! செய்தியாளரை கடும் கோபத்தில் திட்டிய சீமான்

சென்னை: நாம் தமிழர் கட்சியில் மைத்துனருக்கு சீட் கொடுத்தது பற்றியும், சவுக்கு சங்கர் பற்றி கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை பைத்தியம் என்றும், செய்தியாளர் சந்திப்பு வர வேண்டாம் என்றும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர் ஒருவர், "திருச்சி சிறப்பு முகாமில் இருக்கும் ஈழத் தமிழர்கள் இங்கே இருந்துகொண்டு இலங்கைக்கு போதைப்பொருள் கடத்துகிறார்கள்.

இங்கே இருக்கும் தமிழ் தேசியவாதிகள் ஆதாயத்திற்காக வாய்திறக்க மறுக்கிறார்கள் என்று சவுக்கு சங்கர் குற்றச்சாட்டை வைத்து உள்ளார்." என கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Naam Tamil Party coordinator Seeman called the reporter as mental illness who questioned about Savukku Shankar and seat to his brother in law in Naam Tamil Party