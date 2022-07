நிரந்தர பொதுசெயலாளர் ஜெயலலிதா 'நீக்கம்’! ராயப்பேட்டையின் ரத்தத்தின் 'ரத்தம்'..!அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காலையில் ராயப்பேட்டையில் ரத்தக் களரியான சம்பவம் முதல் ஓபிஎஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது வரை நடந்த பரபரப்பான சம்பவங்கள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்...

அதிமுகவில் இருந்து OPS நீக்கம் - தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் நத்தம் விஸ்வநாதன்!

அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக இருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவு எடுத்து அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து அதிகாரப் போட்டிகள், முட்டல் மோதல்கள், அறிக்கைகள் குழப்பங்கள் என திருப்பங்களை சந்தித்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

கூண்டோடு நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ், வைத்தி அண்ட் டீம்! எடப்பாடி அதிரடி.. அடுத்து நடக்க போகும் 3 விஷயங்கள்!

அதிமுகவின் பொது செயலாளர் ஆகவும் தமிழகத்தின் முதல்வராகவும் பதவியேற்க திட்டமிட்டிருந்த சசிகலாவின் கனவு நீதி மன்ற தீர்ப்பால் கைவிட்டுப் போன நிலையில் அடுத்ததாக அவர் தேர்ந்தெடுத்தவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

While Edappadi Palaniswami has been elected as AIADMK General Secretary in the general body meeting, let's take a detailed look at the sensational incidents that happened in the morning from the bloody incident in Rayapetta to the removal of OPS from the party...