அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை..சட்டப்படி கூடிய பொதுக்குழு..ஏற்றுக்கொண்ட ஹைகோர்ட் - வக்கீல் இன்பதுரை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதி தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிரான தடை நீங்கியுள்ளது என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு வழக்கறிஞர் இன்பதுரை கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்றது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஓ.பன்னீர் செல்வம் உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

இந்த பொதுக்குழுவை ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பொதுக்குழு செல்லாது என்று அறிவிக்கக் கோரி வழக்கு தொடுத்தார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று.. வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த வழக்கு கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு விசாரிக்கப்பட்டது.

English summary

Edappadi Palanisamy's lawyer Inbadurai has said that the ban against the AIADMK General Assembly held on July 11 was annulled after the decision of a single judge was annulled.