அண்ணா பல்கலை.யில் 6 பேருக்கு கொரோனா! எப்படி வந்ததுனு தெரியுமா? வெளிவந்த பரபர தகவல்..!

சென்னை : சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் விடுதியில் 40 மாணவர்களை பரிசோதனை செய்ததில் தற்போது 6 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் சரிவில் இருந்து கொரோனா 3வது அலையில் பாதிப்பு கடந்த சில வாரங்களில் அதளபாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்னர் மீண்டும் சிறிது சிறிதாக பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

நிலைத்தன்மை இல்லாமல் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இருந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் கடந்த 3 நாட்களாக கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வந்தது. இந்த நிலையில் இன்று இந்திய அளவில் கொரோனா தொற்று இரண்டாயிரத்துக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது.

English summary

It has been reported that out of 40 students tested at the Anna University dormitory in Chennai, 6 have been confirmed to have corona infection.