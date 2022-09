இலவச திட்டங்கள் வேண்டாமா? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க.. பிரதமர் மோடியை விமர்சித்த ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கொரோனா காலத்தில் துவங்கிய இலவச ரேஷன் திட்டத்தை மேலும் 3 மாதம் நீட்டிப்பு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. இலவச திட்டங்களை மத்திய பாஜக அரசு விமர்சனம் செய்து வரும் நிலையில் தான் இலவச ரேஷன் திட்டம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் இலவச திட்டங்கள் கூடாது என தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை மறைமுகமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொருளாதார நிபுணரான ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தேர்தலில் இலவசம் வழங்குவதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு பொதுமேடைகளில் பாஜக தலைவர்கள் இதுபற்றி பேசி வருகின்றனர்.

இதற்கு திமுக, ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன. இது சமீபத்தில் பெரும் விவாதப்பொருளானது. உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டன.

English summary

The central cabinet has given its approval to extend the free ration scheme which was started during the corona period for another 3 months. The free ration scheme has been extended at a time when the central BJP government is criticizing the free schemes. In this context, Anand Srinivasan, an economist of the Congress party, indirectly criticized Prime Minister Narendra Modi.